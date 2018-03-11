Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel bir Türk uçağının düştüğü bildirildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Merdani, olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini de kaydetti.

UÇAKTA ÜNLÜ İŞADAMININ KIZI VE ARKADAŞLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşlarının olduğu öğrenildi.Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı.Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.Evlenmeye hazırlanan Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.Evlenmeye hazırlanan Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

Tasnim Haber Ajansı düşen uçaktan ilk görüntüler olduğu iddiasıyla bu kareyi paylaştı.

BAŞARAN HOLDİNG'TEN İLK AÇIKLAMA

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın kızının da çinde olduğu düşen jetle ilgili Başaran Holding'den son dakika bir açıklama geldi. Holding'e bağlı inşaat şirketinin Genel Müdürü Levent Tuna, "Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu." dedi.Başaran Holding’e bağlı inşaat şirketinin Genel Müdürü Levent Tuna, İran’da düşen jetle ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Tuna, “Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Hüseyin Beyin (Holding sahibi Hüseyin Başaran) durumu iyi. Kendisi şuan İstanbul’da” dedi.

“UÇUŞ BİLGİSİNDEN HABERİM YOKTU”

Levent Tuna, “Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Hala haberin doğru olduğuna inanmak istemiyoruz. Hüseyin Beyin (Holding sahibi Hüseyin Başaran) durumu iyi. Kendisi şuan İstanbul’da” dedi.Tuna’nın verdiği bilgiye göre Hüseyin Başaran’ın biri kız iki çocuğu bulunuyordu.

KIZILAY'DAN DÜŞEN ÖZEL UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İran’da düşen özel uçak ile ilgili “İran Kızılayı arama kurtarma ekiplerini yola çıkarttı. Bölgeye ulaşmalarının en az 3-4 saat süreceğini düşünüyoruz, bölgede hava koşulları da oldukça kötü” dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:



“BAE’den havalandıktan sonra 3 mürettebat ve işadamı Hüseyin Başaran’ın ailesinin de içinde bulunduğunu öğrendiğimiz 8 yolcu ile İran’da düşen özel uçak ile ilgili arkadaşlarımız ve AFAD yetkilileri İran Kızılayı ile süreci takip ediyor. Başsağlığı diliyoruz. Uçağın düştüğü bölge Charmahal Kian şehrinin Anari köyü, İran Kızılayı arama kurtarma ekiplerini yola çıkarttı. Bölgeye ulaşmalarının en az 3-4 saat süreceğini düşünüyoruz, bölgede hava koşulları da oldukça kötü. Ulaşabildiğimiz verilere göre uçaktaki yolcuların isimleri: Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh ve Sinem Akay”

İran Acil Yardım Kurumu: "11 cesedin kimliği belli değil, DNA testi gerekli"

İran Acil Yardım Kurumu, İran'da düşen Türk uçağında ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanan özel yolcu uçağı İran'da düşmüştü. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı bulunuyordu. İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve uçak enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.