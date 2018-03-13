Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı’nın 53’inci gününde Türk Silahlı kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Afrin kent merkezine yönelik yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpi tipi araçlar Suriye’nin Afrin kentine sevk edildi. Afrin’e doğru yola çıkan JÖH ve PÖH timlerinin kent merkezinde yürütülen meskun mahal operasyonlarında yer alacağı öğrenildi.