Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, sözde emniyet yapılanmasının istihbarat ve terör şubelerinden sorumlu olduğu iddia edilen sanık Mesut Hançerkıran'ın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Hançerkıran ile avukatı katıldı.

Sanık Hançerkıran, suçlamaları kabul etmeyerek, "İddianamede yer alan tanıkların hiç birinin ifadesinde ismim geçmemektedir. Sadece birisi söylemiştir. Onun da ifadeleri çelişkilidir. Gizli tanık beyanları da doğru değildir. Terör örgütüyle kesinlikle bir bağım yoktur." dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, terör örgütünün haberleşme programı ByLock tespit raporunda, 109 bin 354 kez giriş yapıldığının tespit edildiğini belirtmesi üzerine sanık Hançerkıran, ByLock'u kurmadığını ve kullanmadığını iddia etti.

Sanık Hançerkıran, devamla sağlık sorunları yaşadığını kaydederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.