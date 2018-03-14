Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 13.03.2018 günü Şemdinli İlçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 adet El Yapımı Patlayıcı tespit edilmiş olup; usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Şemdinli’de 3 adet EYP imha edildi
14.03.2018 - 20:59 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 3 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.
Etiketler : hakkari,Şemdinli,eyp,
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