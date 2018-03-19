Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Aşağı Doruklu kırsal mahallesinin karşı tarafında bulunan Rasulayn’a bağlı Nedas köyünün yakınlarında bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait kontrol noktası, sınır birliklerince fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı. Yapılan ateş sonucunda kontrol noktası imha edildi.
PYD'nin kontrol noktası imha edildi
19.03.2018 - 20:36 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan sınır birlikleri tarafından, Rasulayn’a bağlı Nedas köyünün yakınlarında bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait bir kontrol noktası vuruldu.
Etiketler : Şanlıurfa,PYD,kontrol noktası,
551345 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551345.aspx
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