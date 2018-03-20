Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bartın, İstanbul, Mersin, Ankara, Hakkari, İzmir, Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütsel faaliyetleri olduğu iddiasıyla 9 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.