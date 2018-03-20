Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  yürütülen soruşturma kapsamında Bartın, İstanbul, Mersin, Ankara, Hakkari, İzmir,  Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince, örgütsel faaliyetleri olduğu iddiasıyla 9 muvazzaf asker gözaltına  alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.