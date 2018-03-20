Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, 29’uncu Arap Birliği Zirvesi’nin 15 Nisan’da Riyad’da yapılacağını açıkladı. Genel Sekreter, üye devletlerinin zirvenin tarihiyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.