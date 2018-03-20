Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, 29’uncu Arap Birliği Zirvesi’nin 15 Nisan’da Riyad’da yapılacağını açıkladı. Genel Sekreter, üye devletlerinin zirvenin tarihiyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.
Arap Birliği Zirvesi’nin tarihi belli oldu
20.03.2018 - 22:46 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arap Birliği Zirvesi 15 Nisan’da Riyad’da yapılacak.
Etiketler : Arap Birliği Zirvesi,
551569 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551569.aspx
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