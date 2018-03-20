Temel, önceki gün kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde, TSK birliklerini denetleyerek talimatlar verdi.Afrin'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  tarafından yürütülen sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini de yerinde  gören Temel'e halk sevgi gösterisinde bulundu.

Afrinli çocuklar Temel'le fotoğraf çektirdi.Korgeneral Temel, halkla sohbet ederek, kardeşlik mesajları verdi.  "Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes  dost ve kardeş." diyen Temel, bunun Afrin’de örnek şekilde hayata geçirilmesi,  huzur ve barış içinde bir arada yaşanması temennisinde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti bölgeye her türlü desteği verecek" ifadesini  kullanan Temel, "Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde  Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız." dedi.Temel daha sonra, Mehmetçiğin ilçe merkezini kontrolüne aldığında  göndere Türk bayrağı çektiği binanın balkonundan bir süre ilçe merkezini gözledi.Temel, ziyaretini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe  merkezini önceki gün terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.