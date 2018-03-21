Tebliğ ile Altuzan (endikasyon ilavesi, serviks kanseri, glioblostom),  Xgeva (dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası prostat, meme, akciğer),   Mozopil (lösemi, lenfoma nakil öncesi), Opdivo (renal hücreli kanser, metanam,  klasik hodgkin lenfoma) ve Revlimid (endikasyon ilavesi, mantle hücreli lenfoma)  adlı 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı.

Böylece kamuoyunda "156 böbrek kanseri hastası" olarak bilinen  hastaların tedavileri için gerekli kanser ilacına erişimleri sağlanmış oldu.

Tebliğ ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin  talepleri doğrultusunda, gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik  görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri  kapsamında da ilave ücret alınmayacak.

Yüzde 40 ve üzerinde engeli bulunanların diş tedavilerinde gerekli  olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna  dönüştürüldü. Yüzde 40 ve üzeri engellilerde, kanser, organ, doku, kök hücre  nakli tedavilerinde sevkler de doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak.?

Çölyak hastalığında raporu kullanım süresi 2 yıla çıkartıldı

Turner sendromlu hastalarda da büyüme hormonu kullanılarak boylarının  uzatılmasına imkan sağlayan Tebliğ ile bu hastalarda kullanılacak olan büyüme  hormonu bedellerinin SGK tarafından ödenmesi için düzenleme yapıldı.

Doğuştan metabolik hastalıklardan çölyakta yapılan ödemelere esas olan  sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartıldı.

Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işleminin aralığı bu  hastaların sıklıkla radyasyon almasının önüne geçilmesi adına 2 yılda bir  yapılmasının sağlanması ve raporların da 2 yılda bir çıkarılması yönünde  düzenleme yapıldı.

 