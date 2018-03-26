Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gölü Ekspresi ile Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen 70 kişilik ilk turist kafilesi törenle karşılandı. Son seferinin ardından beş yıl geçen Van Gölü Ekspresi'ni Tatvan Garı'nda Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ile vatandaşlar karanfillerle karşıladı.

Ankara'dan Tatvan'a 25 saatlik yolculuğun ardından gelen turist kafilesi, burada davul zurna eşliğinde halay çekti.Aksoy burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü Ekspresi'nin, 5 yıl aradan sonra sefere başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını, bugün Tatvan'da tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

"Bu günü milat olarak kabul ediyoruz. Van Gölü Ekspresi eski ve hak ettiği konuma gelecek." diyen Aksoy, şöyle konuştu:

"Bugün 70 kişilik ilk turist kafilesi buraya teşrif etti. Yarın da yolcularımız gelecek. İnşallah bu trend gün geçtikçe artacak. Bununla Tatvan'ın, Bitlis'in ve yöremizin kültür, inanç ve doğa turizmini göstermek istiyoruz. İlimiz medreseleri, Selçuklu Mezarlığı, Süphan Dağı ve Nemrut Krater Gölü ile adeta açık hava müzesi. Tatvan'da bu anlamda en büyük ilçemiz. Yolcularımız gelerek bu güzellikleri görecek. Şu an da Doğu Ekspresi Kars'a yoğun şekilde turist taşımaktadır. Uzun bir randevu süreci yaşanıyor. Van Gölü Eksperi hazır. Ankara'dan Tatvan'a gelene kadar gezilmesi görülmesi gereken çok güzel yerler var."

"Müthiş bir talep var"

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise Van Gölü Ekspresi'ni halk oyunlarıyla karşılamanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

Gencan, "Misafirlerimize başta Nemrut Krater Gölü, Selçuklu Mezarlığı, Bitlis'in tarihi evleri, sivil mimarileri, medrese, han ve hamamları olmak üzere tüm doğa ve kültürlerini gezdirerek yaşatmak istiyoruz. Son zamanlarda Doğu Ekspresi ile başlayan bir trend var. O trend ile müthiş bir talebin karşısında Van Gölü Ekspresi'ni başlattık. Burada da müthiş bir talep var. Keşfedilmemiş tarihi güzellikler ve Van Gölü havzasını tüm misafirlere tanıtmak istiyoruz. Bunun için çalışma yürütüyoruz." dedi.