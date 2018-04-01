Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerler, ünlü sanatçı ve sporcularla bir araya gelen Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, ünlü isimlere hitaben de, “Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastine, haydutluğa rağmen sanatçı ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Buradaki dik duruşunuzla, bu milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah buradaki bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır” diye konuştu.

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu sanatçı ve sporcu grubu, Mehmetçik'e destek vermek için Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askerî kamuflaj giyerek sınır karakoluna geldi. Askerler, sanatçı ve sporculara hitap eden Erdoğan, 2 ay gibi bir sürede Afrin'in terörden arındırılmasının başarılı olduğunu kaydederek, emeği geçen askerleri ve ÖSO mensuplarını tebrik etti.

Türkiye'nin her alanda geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, darbeler, iş karışıklıklar ve vesayetin geride kaldığını söyledi. Türkiye'nin artık başkalarından yardım beklemektense kendi emeğiyle geleceğini inşa ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör, FETÖ ihaneti ve krizlerin işe yaramadığını, Türkiye'nin artık kendi silahlarını, insansız hava araçlarını ürettiğini bildirdi. Erdoğan, “Bugün artık Corçla falan işimiz yok, Ahmet Mehmet hep birlikte bu işi yürütüyorlar” dedi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve çeşitli bakanların da aralarında bulunduğu gruba konuşmasını sürdüren Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 852'ye yükseldiğini, Amanos'larda 1 hafta içerisinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve harekat dışında ise 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Türkiye'nin verdiği imtihan döneminden başarıyla geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastine, haydutluğa rağmen sanatçı ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Yöneticiler olarak bize düşen görev bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirerek ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Askerimiz sahada ne kadar iyi mücadele ederse, sanatçımız kendi alanında ne kadar güzel işler çıkartırsa, sporcumuz müsabakalarda ne kadar büyük başarılar elde ederse bizim bu çabamızın neticeye ulaşması o kadar kolaylaşır. Çünkü ülkelerin ve milletlerin gücü işte tüm bunların toplamından oluşur. Sahadaki başarılarınızın gölgesinin düşmediği masada istediğiniz neticeyi elde etme şansınız zaten yoktur.”

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' sözünü anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içerisinden geçtiği durumu bu sözlerin anlattığını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Böyle bir günde hiçbir grup, parti, kesim sadece kendi menfaatlerini düşünerek hareket edemez. Ülke ve milletin bekası için her birimizin günlük çıkarlarımızın ötesinde düşünerek hareket etmemiz, kendi işimizi en güzel şekilde yaparak mücadeleye katkıda bulunmamız gereken bir süreçte bulunuyoruz. Askersek en iyi askerliği yapacak, sanatçıysak sanatın en iyisini icra edeceğiz. Sporcuysak mücadelenin en iyisini ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanıysam ülkemi en iyi şekilde yönetmenin gayreti içinde olacağım. Bu ülkemizdeki 81 milyon bireyin tamamı için tek tek geçerli bir anlayıştır. Başka türlü milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olamayız. Sizler buradaki varlığınızla sorumluluğunuzun farkında olduğunuzu gösterdiniz. Buradaki dik duruşunuzla bu milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah buradaki bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin önümüzdeki dakikalarda askerlerle yemek yemesi bekleniyor.