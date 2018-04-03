Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"VİZESİZ SEYAHATİN YENİDEN BAŞLAMASI ARZUMUZ"
"Rusya ile askerî, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık. Ticaret hacmimiz geçen yıla göre yüzde 32 arttı. Akkuyu santralinin ilk aşamasını 2023'e kadar bitirmeyi umuyoruz. 20 milyar doları da şacak bir yatırım mevcut. Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında Rusya'dan gelenler birinci sıraya ulaşmış oldu. Vizesiz seyahatin yeniden başlaması arzumuzdur."
"SURİYE KONUSUNDA BİRÇOK KONUDA AYNI ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORUZ"
"Bazı ihlallere rağmen Astana'da varılan ateşkes doğrultusunda büyük hedefler yakaladık. Tam olarak olmasa da sivil can kayıplarının önüne büyük ölçüde geçildi. Suriye'de birçok konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. İranlı mevkidaşımızın da katılımıyla yarınki üçlü zirve toplantısında Astana görüşmelerinin seyrini ele alma imkanımız olacak."
"SURİYE'NİN GELECEĞİ PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİNE BIRAKILAMAZ"
"Sayın Putin'e Afrin harekâtının sonuçlarını aktarma imkanı buldum. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemini görüştük. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz."
"PROVOKASYONLARA RAĞMEN İŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLENDİ"
Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi. S-400 füzeleriyle ilgili anlaşmamızı yaptık. Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla birlikte artık bu iş tamamlanmıştır. Teslimat erkene alınacak.
Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"YENİ ANLAŞMALAR İÇİN KURUMLARA TALİMATLAR VERİLDİ"
"Türkiye ile ilişkiler ilerliyor. Farklı konularda yeni anlaşmalar için ilgili kurumlara hazırlık talimatı verildi. 2017 yılında Türk-Rus ticaret hacmi arttı. Karşılıklı yatırımları artırma niyetindeyiz. Yeni yatırım platformları oluşturmak istiyoruz. TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız."
"S-400'LERİN TESLİMATI HIZLANACAK"
"Savunma sanayii konularını da ele aldık. Teslimat sürelerini azaltma kararı aldık. S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının süresini kısaltmaya çalışıyoruz. Suriye meselesinin çözüm konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu."
"SURİYE KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"
"Bizim terörle mücadele konusunda görüşümüz-tutumumuz şudur: Suriye konusunda iş birliği yapıyoruz. Hedefimiz Suriye'deki terör yuvalarını ortadan kaldırmaktır. Bu doğrultuda Türkiye'yle işbirliği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kürt halkı Suriye toplumunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm siyasi süreçlere katılma hakkı vardır. Fakat, bu konudaki tüm süreçler koordinasyon içinde olmalı. Aksi halde nihai sonucu alamayız."