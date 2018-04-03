Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"VİZESİZ SEYAHATİN YENİDEN BAŞLAMASI ARZUMUZ"

"Rusya ile askerî, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık. Ticaret hacmimiz geçen yıla göre yüzde 32 arttı. Akkuyu santralinin ilk aşamasını 2023'e kadar bitirmeyi umuyoruz. 20 milyar doları da şacak bir yatırım mevcut. Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında Rusya'dan gelenler birinci sıraya ulaşmış oldu. Vizesiz seyahatin yeniden başlaması arzumuzdur."

"SURİYE KONUSUNDA BİRÇOK KONUDA AYNI ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORUZ"

"Bazı ihlallere rağmen Astana'da varılan ateşkes doğrultusunda büyük hedefler yakaladık. Tam olarak olmasa da sivil can kayıplarının önüne büyük ölçüde geçildi. Suriye'de birçok konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. İranlı mevkidaşımızın da katılımıyla yarınki üçlü zirve toplantısında Astana görüşmelerinin seyrini ele alma imkanımız olacak."

"SURİYE'NİN GELECEĞİ PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİNE BIRAKILAMAZ"

"Sayın Putin'e Afrin harekâtının sonuçlarını aktarma imkanı buldum. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemini görüştük. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz."

"PROVOKASYONLARA RAĞMEN İŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLENDİ"

Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi. S-400 füzeleriyle ilgili anlaşmamızı yaptık. Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla birlikte artık bu iş tamamlanmıştır. Teslimat erkene alınacak.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle: