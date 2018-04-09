Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: Kırgızistan bizim için özel bir konuma sahip. Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduk. 2011 senesinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas ederek ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.FETÖ, Türkiye-Kırgızistan iş birliğini dinamitlemeye çalıştı. FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler.Cumhurbas¸kanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum.

"KULAKLARINDAN TUTUP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir.

FETÖ'cü alçakların ellerini kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar inlerine gireceğiz, kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz.