Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



ABD’nin Rusya ve İran’a karşı AB ülkeleri ve İsrail’le birlikte yeni bir blok oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sambur, şunları söyledi: “İngiltere ve Fransa, Rusya’ya karşı ABD’nin yanında yer almaları gerektiğini çok iyi biliyor. Özellikle Ukrayna krizinin ardından Rusya’yı tehdit unsuru olarak görüyorlar ve şu anda Rusya’nın gücünü sınırlayabilmek için en iyi zaman olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden ABD ile hareket etmeye gönüllüler. Almanya ise siyasi olarak önemli bir ülke ancak askeri gücü yok. Almanya da verdiği sözlü destekle; Fransa ve ABD’ye ‘sizin yanınızdayım’, İran ve Rusya’ya ise ‘ben sizin düşmanınız değilim’ mesajını veriyor.

ABD, Suriye’de neler olduğunu çok iyi farkında. ABD’nin temel amacı Suriye rejimi üzerindeki İran ve Rusya’nın hegemonyasını kırmak. Hepimiz rejime saldırının, Rusya ve İran’a karşı bir saldırı olduğunu biliyoruz. Uzun zamandır İsrail, ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu’da yeni bir yeni bir çatışma ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Lübnan’ı ise bu çatışmasının merkezi olarak görüyorlar. İsrail, Suriye krizinde önemli bir oyuncu ve ABD- Rusya arasında çıkacak bir krize de zemin hazırlıyor.”