Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen İl Jandarma Komutanlığı'nda er olarak askerliğini yapan Y.E.G., Ş.S., O.Y., N.Ç., İ.A. ve A.T. gözaltına alındı. Kastamonu Adliyesi'ne çıkarılan askerlerden İ.A. ve A.T. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 4 asker ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Terör örgütü propagandası yapan 2 asker tutuklandı
20.04.2018 - 20:39 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 askerden 2'si tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kastamonu,
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