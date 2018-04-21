Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde insansız hava araçları (İHA) büro amirlikleri kurulacak. Havacılık Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun insansız hava araçlarının (İHA) terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarında sağladığı faydalara değinmesi üzerine söz konusu araçların daha etkin kullanılması amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sınır illeri olmak üzere 40’tan fazla ilde görevli personele drone pilotluğu konusunda teorik ve pratik eğitim verildi. Eğitimini tamamlayan personel, İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılan dronelarla görevli olduğu illerde çalışmaya başladı. Diğer illerde ise personelin eğitiminin haziran sonuna kadar tamamlanmasıyla drone ve İHA pilotu olmayan il emniyet müdürlüğü kalmayacak. Öte yandan, aynı kapsamda il emniyet müdürlükleri bünyesinde İHA büro amirliği kurulmasına ilişkin hazırlanan talimat yazısı da 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi. İl emniyet müdürlüklerine dağıtımı yapılan dronelar, gece de görüntü alma özelliğine sahip kameralarla donatıldı.