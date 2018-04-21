Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı şaşmaz ve şaibesiz irademizdir. Milliyetçi Hareket Partisi iradesini sonuna kadar koruyacak, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önşartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir. 24 Haziran 2018’de hangi partilerin seçime girip giremeyeceği, aday veya adayların kim ya da kimler olacağı bizim meselemiz, bizim gündemimiz değildir. Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır. Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir." dedi.

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