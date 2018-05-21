Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 20 Mayıs'ta Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 5 el bombası, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 416 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 8 şarjör kütüklüğü, 2 şarjör kılıfı, 2 telsiz, gece görüş dürbünü, dürbün, kamera, kameraya ait 10 hafıza kartı, 300 metre kablo, 9 bin 200 lira, 2 fotoğraf makinesi bataryası, radyo, 2 USB kablo, 6 şarj kablosu, akım ölçer, güneş paneli, şemsiye, elektrikli fünye, 7 çanta, uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.