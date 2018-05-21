İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada son bir haftada gerçekleştirilen bin 388 operasyonda 21 teröristin etkisiz hâle getirildiği aktarıldı.
İçişleri: 22 terörist etkisiz hâle getirildi
21.05.2018 - 10:16 | Son Güncelleme: 21.05.2018 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada son bir haftada 21 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,terör,
561102 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561102.aspx
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