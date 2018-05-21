Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada son bir haftada gerçekleştirilen bin 388 operasyonda 21 teröristin etkisiz hâle getirildiği aktarıldı.