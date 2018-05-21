Kişisel Twitter hesabından tek cümlelik bir açıklama yapan Başbuğ, “Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir” dedi.
İlker Başbuğ'dan adaylık iddialarına tek cümlelik cevap
21.05.2018 - 10:40 | Son Güncelleme: 21.05.2018 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İYİ Parti’den milletvekili adayı olacağına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.
Etiketler : ilker başbuğ,iyi parti,
561109 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561109.aspx
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