Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi, MYK milletvekili aday listesine son şeklini vermek için toplandı.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul'dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van'dan milletvekili adayı gösterilecek.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER LİSTEDE YOK

Edinilen bilgiye göre 5 ay süren 25. Yasama Dönemi hariç 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. Söz konusu kuralın yaklaşık 4 dönemdir milletvekili olan Pervin Buldan’ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildiği öğrenildi. HDP’nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civarında YSK’ye verilmesi bekleniyor.