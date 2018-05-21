AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilmesinin ardından listeler basına yansıdı.Açıklanan isimler arasında TBMM'nin 22'inci dönem başkanlığını yürüten Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'da yer aldı.
İSTANBUL'DAN ADAY
Ahmet Mücahit Arınç İstanbul 3'üncü bölgeden milletvekili adayı olurken, listede 11'inci sırada yer aldı.
AK Parti milletvekili aday listesini öğrenmek için tıklayın