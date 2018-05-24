İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık  Serbes, müşteki Ahmet Mert Özçelik ile taraf avukatları katıldı. 

Sanık avukatı, mağdur aile için bir önceki duruşmada söylediği "yeni  model araçlarıyla gelselerdi bu kadar ağır şartlar oluşmazdı" sözlerini temenni  amacıyla söylediğini savunarak yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgün olduğunu  belirtti.

Sanık avukatı Ayhan Baytekin, müvekkilinin kusurlu olduğunu  hatırlatarak "Alkol ve ilaç kullanmadım' diyor. Olay sonrası travma yaşadı. Bu  travmanın etkisi halen devam ediyor. Cezaevine girdikten sonra ilaç kullanmadı.  Özellikle ihtiyacı olan biri değil. Kenan'ın kazayı üstüne alması spontane  gelişti. Müvekkil travmayı atlattıktan sonra teslim oldu. Kazanın oluşumuna  havanın yağışlı olması, aydınlatmanın olmamasının etkili olması kanaatindeyiz.  Olay yerinde keşif yapılması kanaatindeyiz. Tahliye talep ediyoruz." şeklinde  savunma yaptı.

BU SEFER DE TANIĞI SUÇLAMIŞ

Mahkeme Başkanı duruşmaya gelemeyen ambulans hemşiresi tanık Ayşegül  M'nin önceki ifadesini okuyarak tanığın sanık Serbes'ten alkol kokusu aldığını ve  sanıkların hastaneye gitmeyi kabul etmediklerini söylediğini belirtti.

Serbes, bu ifadeye ilişkin, "Beyanı kabul etmiyorum. Basından etkilendiğini düşünüyorum. Ben kendisine diğer araçtaki şahıslara ne olduğunu  sorduğumda ikisinin öldüğünü söylemiştir. 'Biz ayakta durabiliyoruz. Hastaneye  gitmemize gerek yok' şeklinde kendisine beyanda bulunduğum doğrudur. Kendisi bize  '8 takla atan araçtan çıktınız. İç kanamanız olabilir. Hastaneye gitmeniz iyi olur' şeklinde beyanda bulunabilirdi. Hastaneden kaçmadık." dedi.

Serbes'in avukatı Baytekin tanığın ambulansta bulunan alkollü  sıvıların kokusu ile bu şekilde yorumlamış olabileceğini düşündüklerini ifade  etti.

"AİLEMİ KAYBETTİM, SANKİ MAĞDUR OLAN ONLARMIŞ GİBİ DAVRANIYORLAR"

Müşteki Ahmet Mert Özçelik ise sanıkların en ağır şekilde  cezalandırılmasını istediğini belirterek, "16 yaşında kız kardeşimi kaybettim.  Çocuğumu kaybetmiş gibiyim. Annemi ve babamı kaybettim. Ben tek kaldım. Benim  ailem öldü. Babamın mezarındaki toprağa dokunurken ona dokunmuş gibi oluyorum.  Ben bu kadar acı yaşarken sanki mağdur olan onlarmış gibi davranıyorlar. En ağır  şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

İddia makamı mütalaasında kaza gerçekleştikten sonra sanık Kenan  Doğru'nun suçu üstlendiğini, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan  araştırmalar neticesinde kriminal incelemeler, tanık beyanları, bira şişesinden  elde edilen DNA raporu ve dosya içeriğinden kaza anında sürücünün Emrah Serbes  olduğu ve kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildiğini bildirdi.

İddia makamı Serbes'in alkollü araç kullanmasından dolayı kaza  yapmasında bilinçli taksir durumunun söz konusu olduğu, Serbes'in bilirkişi  raporuna göre tam ve asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla  kadar hapis cezasına çarptırılması ve Doğru'nun ise "gerçeğe aykırı olarak, suçu  işlediğini veya suça katıldığını bildirme" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis  cezası ile çarptırılması yönünde mütalaa verdi.

Serbes olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunu ancak alkol kullanmadığını ve bilinçli taksirle suç işlemediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti sanık avukatının olay yerinde keşif talebini reddetti.

Heyet, deliller ve raporların sanığın "taksirle ölüme ve yaralamaya  neden olma" suçu yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut  deliller olduğunu belirterek sanığın serbest bırakılması halinde müşteki ve tanık  üzerinde baskı uygulayarak delilleri karartma ihtimalinin bulunduğunu ve kaçma  riski bulunduğunu bu nedenle tutukluluk halinin devamına, eksik dosyaların  tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

KAZA

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı  34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59)  idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü  Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise  kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını  söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı.

Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri  izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların  ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerin belirlenmesi  için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin  kullandığını söyleyerek 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

Ayrıca genişletilen soruşturma çerçevesinde Serbes'in aracında boş  bira kutusu, aracın yanında da viski şişesi bulunduğu belirtilmişti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur tarafından hazırlanan ve yazar  Emrah Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak"  suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istediği iddianame, İzmir 8. Ağır  Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.