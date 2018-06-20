Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir seçmenin dün sosyal medyada  paylaştığı bir fotoğraf üzerinden ortaya atılan hem Belçika’da hem de İzmir’de  mükerrer oy kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Mükerrer oy kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan  Yeneroğlu, şöyle devam etti:

''SEÇSİS’e göre bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında  kayıtlara düşmekte ve böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan  taraftaki sandıkta dahi oy kullanması mümkün olmamaktadır. Zaten böyle bir  suistimale asla müsaade edilmez."

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir seçmenin dün sosyal medyada  paylaştığı bir fotoğraf üzerinden ortaya atılan hem Belçika’da hem de İzmir’de  mükerrer oy kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Mükerrer oy kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan  Yeneroğlu, şöyle devam etti:

''SEÇSİS’e göre bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında  kayıtlara düşmekte ve böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan  taraftaki sandıkta dahi oy kullanması mümkün olmamaktadır. Zaten böyle bir  suistimale asla müsaade edilmez."

 

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEKTEN KAYNAKLI

Yeneroğlu, iddialara konu olan kişinin 15 Haziran tarihinde Brüksel  Konsolosluk Bölgesi seçim mahalline oy kullanmaya giden bir grup arkadaşına eşlik  ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu vatandaşımız oyunu kullanan bir arkadaşı zarfını sandığa atmadan  önce bir hatıra fotoğrafı istediğini belirterek sandık başkanının gözetimi  altında fotoğraf çektirmiş, oy kullanmamıştır. Aynı vatandaşımız oyunu birkaç gün  sonra Türkiye’ye geldiğinde İzmir Adnan Menderes Havaalimanı’nda kullanmıştır.  Vatandaşımızın sosyal medya hesabında kendince şaka yapmak maksadıyla fotoğrafını  paylaşması üzerine medyada asılsız iddialar ortaya çıkmıştır. Söz konusu hususun  ardından Brüksel Başkonsolosluk yetkililerimiz ve sandık görevlileri ile  görüşerek detaylı bilgi aldık. Seçim Bilişim Sistemine göre (SEÇSİS) şüpheye yer  vermeyecek şekilde seçmenin Belçika’da değil sadece İzmir’de oy kullandığı açıkça  görülmektedir.''

Oy kullanan seçmenlerin kayıtlarının hem bilgisayar sisteminden hem  sandık görevlilerinin elindeki listelerden, hem de sandıklar kapandıktan sonra  gün sonunda zarflar sayılarak kontrol edildiğine işaret eden Yeneroğlu, 3’lü  kontrol mekanizmasına göre tüm sayıların birbirini tuttuğunu yani bilgisayar  kayıtları, listeler ve sandıktan çıkan rakamların birbirine eşit olduğunu  bildirdi.

Söz konusu kişinin Brüksel’de de oy kullanmış olması halinde ilgili  sandıkta 1 oyun fazladan çıkması ve bunun üzerine sandık görevlilerinin tutanak  tutması gerektiğini vurgulayan Yeneroğlu, şu görüşlere yer verdi:

''Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Zaten SEÇSİS’e göre  bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında kayıtlara düşmekte ve  böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan taraftaki sandıkta dahi oy  kullanması mümkün olmamaktadır. Öte yandan olayın ardından medyada gözaltına  alınan kişinin yalnızca mükerrer oy kullandığı iddiasıyla tutuklandığı  aksettirilmiştir. Şahıs hakkında tahkikat devam etmektedir. Kesinlikle mükerrer  oy kullanılmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış anlaşılmalara müsait  açıklamalarda bulunmak da doğru değildir. İlgili kurumlar en kısa sürede konuyla  ilgili gerekli açıklamaları mutlaka yapacak ve konuyu açığa kavuşturacaktır.''

 

Yeneroğlu, yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başladığı 7  Haziran'dan işlemlerin sona erdiği güne dek çalışmaların tüm güvenlik önlemleri  alınarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü hatırlatarak, fotoğraf  çektirmenin mükerrer oy karinesi olmadığını, aslolanın SEÇSİS verileri olduğunu  ve böyle bir suistimale asla fırsat verilmediğini kaydetti.

Yeneroğlu, iddialara konu olan kişinin 15 Haziran tarihinde Brüksel  Konsolosluk Bölgesi seçim mahalline oy kullanmaya giden bir grup arkadaşına eşlik  ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu vatandaşımız oyunu kullanan bir arkadaşı zarfını sandığa atmadan  önce bir hatıra fotoğrafı istediğini belirterek sandık başkanının gözetimi  altında fotoğraf çektirmiş, oy kullanmamıştır. Aynı vatandaşımız oyunu birkaç gün  sonra Türkiye’ye geldiğinde İzmir Adnan Menderes Havaalimanı’nda kullanmıştır.  Vatandaşımızın sosyal medya hesabında kendince şaka yapmak maksadıyla fotoğrafını  paylaşması üzerine medyada asılsız iddialar ortaya çıkmıştır. Söz konusu hususun  ardından Brüksel Başkonsolosluk yetkililerimiz ve sandık görevlileri ile  görüşerek detaylı bilgi aldık. Seçim Bilişim Sistemine göre (SEÇSİS) şüpheye yer  vermeyecek şekilde seçmenin Belçika’da değil sadece İzmir’de oy kullandığı açıkça  görülmektedir.''

Oy kullanan seçmenlerin kayıtlarının hem bilgisayar sisteminden hem  sandık görevlilerinin elindeki listelerden, hem de sandıklar kapandıktan sonra  gün sonunda zarflar sayılarak kontrol edildiğine işaret eden Yeneroğlu, 3’lü  kontrol mekanizmasına göre tüm sayıların birbirini tuttuğunu yani bilgisayar  kayıtları, listeler ve sandıktan çıkan rakamların birbirine eşit olduğunu  bildirdi.

Söz konusu kişinin Brüksel’de de oy kullanmış olması halinde ilgili  sandıkta 1 oyun fazladan çıkması ve bunun üzerine sandık görevlilerinin tutanak  tutması gerektiğini vurgulayan Yeneroğlu, şu görüşlere yer verdi:

''Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Zaten SEÇSİS’e göre  bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında kayıtlara düşmekte ve  böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan taraftaki sandıkta dahi oy  kullanması mümkün olmamaktadır. Öte yandan olayın ardından medyada gözaltına  alınan kişinin yalnızca mükerrer oy kullandığı iddiasıyla tutuklandığı  aksettirilmiştir. Şahıs hakkında tahkikat devam etmektedir. Kesinlikle mükerrer  oy kullanılmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış anlaşılmalara müsait  açıklamalarda bulunmak da doğru değildir. İlgili kurumlar en kısa sürede konuyla  ilgili gerekli açıklamaları mutlaka yapacak ve konuyu açığa kavuşturacaktır.''

Yeneroğlu, yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başladığı 7  Haziran'dan işlemlerin sona erdiği güne dek çalışmaların tüm güvenlik önlemleri  alınarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü hatırlatarak, fotoğraf  çektirmenin mükerrer oy karinesi olmadığını, aslolanın SEÇSİS verileri olduğunu  ve böyle bir suistimale asla fırsat verilmediğini kaydetti.