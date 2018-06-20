Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir seçmenin dün sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf üzerinden ortaya atılan hem Belçika’da hem de İzmir’de mükerrer oy kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Mükerrer oy kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, şöyle devam etti:

''SEÇSİS’e göre bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında kayıtlara düşmekte ve böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan taraftaki sandıkta dahi oy kullanması mümkün olmamaktadır. Zaten böyle bir suistimale asla müsaade edilmez."

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir seçmenin dün sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf üzerinden ortaya atılan hem Belçika’da hem de İzmir’de mükerrer oy kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Mükerrer oy kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, şöyle devam etti:

''SEÇSİS’e göre bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında kayıtlara düşmekte ve böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan taraftaki sandıkta dahi oy kullanması mümkün olmamaktadır. Zaten böyle bir suistimale asla müsaade edilmez."

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEKTEN KAYNAKLI

Yeneroğlu, iddialara konu olan kişinin 15 Haziran tarihinde Brüksel Konsolosluk Bölgesi seçim mahalline oy kullanmaya giden bir grup arkadaşına eşlik ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu vatandaşımız oyunu kullanan bir arkadaşı zarfını sandığa atmadan önce bir hatıra fotoğrafı istediğini belirterek sandık başkanının gözetimi altında fotoğraf çektirmiş, oy kullanmamıştır. Aynı vatandaşımız oyunu birkaç gün sonra Türkiye’ye geldiğinde İzmir Adnan Menderes Havaalimanı’nda kullanmıştır. Vatandaşımızın sosyal medya hesabında kendince şaka yapmak maksadıyla fotoğrafını paylaşması üzerine medyada asılsız iddialar ortaya çıkmıştır. Söz konusu hususun ardından Brüksel Başkonsolosluk yetkililerimiz ve sandık görevlileri ile görüşerek detaylı bilgi aldık. Seçim Bilişim Sistemine göre (SEÇSİS) şüpheye yer vermeyecek şekilde seçmenin Belçika’da değil sadece İzmir’de oy kullandığı açıkça görülmektedir.''

Oy kullanan seçmenlerin kayıtlarının hem bilgisayar sisteminden hem sandık görevlilerinin elindeki listelerden, hem de sandıklar kapandıktan sonra gün sonunda zarflar sayılarak kontrol edildiğine işaret eden Yeneroğlu, 3’lü kontrol mekanizmasına göre tüm sayıların birbirini tuttuğunu yani bilgisayar kayıtları, listeler ve sandıktan çıkan rakamların birbirine eşit olduğunu bildirdi.

Söz konusu kişinin Brüksel’de de oy kullanmış olması halinde ilgili sandıkta 1 oyun fazladan çıkması ve bunun üzerine sandık görevlilerinin tutanak tutması gerektiğini vurgulayan Yeneroğlu, şu görüşlere yer verdi:

''Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Zaten SEÇSİS’e göre bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında kayıtlara düşmekte ve böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan taraftaki sandıkta dahi oy kullanması mümkün olmamaktadır. Öte yandan olayın ardından medyada gözaltına alınan kişinin yalnızca mükerrer oy kullandığı iddiasıyla tutuklandığı aksettirilmiştir. Şahıs hakkında tahkikat devam etmektedir. Kesinlikle mükerrer oy kullanılmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış anlaşılmalara müsait açıklamalarda bulunmak da doğru değildir. İlgili kurumlar en kısa sürede konuyla ilgili gerekli açıklamaları mutlaka yapacak ve konuyu açığa kavuşturacaktır.''

Yeneroğlu, yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başladığı 7 Haziran'dan işlemlerin sona erdiği güne dek çalışmaların tüm güvenlik önlemleri alınarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü hatırlatarak, fotoğraf çektirmenin mükerrer oy karinesi olmadığını, aslolanın SEÇSİS verileri olduğunu ve böyle bir suistimale asla fırsat verilmediğini kaydetti.

Yeneroğlu, iddialara konu olan kişinin 15 Haziran tarihinde Brüksel Konsolosluk Bölgesi seçim mahalline oy kullanmaya giden bir grup arkadaşına eşlik ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu vatandaşımız oyunu kullanan bir arkadaşı zarfını sandığa atmadan önce bir hatıra fotoğrafı istediğini belirterek sandık başkanının gözetimi altında fotoğraf çektirmiş, oy kullanmamıştır. Aynı vatandaşımız oyunu birkaç gün sonra Türkiye’ye geldiğinde İzmir Adnan Menderes Havaalimanı’nda kullanmıştır. Vatandaşımızın sosyal medya hesabında kendince şaka yapmak maksadıyla fotoğrafını paylaşması üzerine medyada asılsız iddialar ortaya çıkmıştır. Söz konusu hususun ardından Brüksel Başkonsolosluk yetkililerimiz ve sandık görevlileri ile görüşerek detaylı bilgi aldık. Seçim Bilişim Sistemine göre (SEÇSİS) şüpheye yer vermeyecek şekilde seçmenin Belçika’da değil sadece İzmir’de oy kullandığı açıkça görülmektedir.''

Oy kullanan seçmenlerin kayıtlarının hem bilgisayar sisteminden hem sandık görevlilerinin elindeki listelerden, hem de sandıklar kapandıktan sonra gün sonunda zarflar sayılarak kontrol edildiğine işaret eden Yeneroğlu, 3’lü kontrol mekanizmasına göre tüm sayıların birbirini tuttuğunu yani bilgisayar kayıtları, listeler ve sandıktan çıkan rakamların birbirine eşit olduğunu bildirdi.

Söz konusu kişinin Brüksel’de de oy kullanmış olması halinde ilgili sandıkta 1 oyun fazladan çıkması ve bunun üzerine sandık görevlilerinin tutanak tutması gerektiğini vurgulayan Yeneroğlu, şu görüşlere yer verdi:

''Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Zaten SEÇSİS’e göre bir sandıkta oyunu kullanan kişinin bilgileri anında kayıtlara düşmekte ve böylece bırakın başka bir ülkede saniyeler sonra yan taraftaki sandıkta dahi oy kullanması mümkün olmamaktadır. Öte yandan olayın ardından medyada gözaltına alınan kişinin yalnızca mükerrer oy kullandığı iddiasıyla tutuklandığı aksettirilmiştir. Şahıs hakkında tahkikat devam etmektedir. Kesinlikle mükerrer oy kullanılmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış anlaşılmalara müsait açıklamalarda bulunmak da doğru değildir. İlgili kurumlar en kısa sürede konuyla ilgili gerekli açıklamaları mutlaka yapacak ve konuyu açığa kavuşturacaktır.''

Yeneroğlu, yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başladığı 7 Haziran'dan işlemlerin sona erdiği güne dek çalışmaların tüm güvenlik önlemleri alınarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü hatırlatarak, fotoğraf çektirmenin mükerrer oy karinesi olmadığını, aslolanın SEÇSİS verileri olduğunu ve böyle bir suistimale asla fırsat verilmediğini kaydetti.