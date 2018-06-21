Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valiliği etrafında bulunan esnaf ziyareti sonrası  gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde özellikle patates ve soğan  fiyatları üzerinden siyaset yapmaya kalkanların olduğunu belirtti.

24 Haziran seçimlerine giderken özellikle insanlar üzerinden bir algı  oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Bakan Tüfenkci, patates ve soğan  fiyatlarındaki artış için şunları kaydetti:

"Bunu 24 Haziran seçimlerini fırsat bilerek stokçuluk yapanlar var.  Bir de tabii esas itibariyle patates ve soğan üretiminde mevsimsel ve birtakım  oluşan böceklenmelerden dolayı üretimin azalması ve arz eksikliği nedeniyle de  fiyatlarda birtakım oynamalar var. Doğa, tabiat şartları içerisinde oluşan arz  kısıtlığına diyecek bir şeyimiz yok ama bunu fırsat bilerek stokçuluğunu yapan,  fırsata çevirmeye kalkanlara da şunu ifade etmek lazım. Biz takip ediyoruz ve  gerekli girişimlerde bulunduk."

Bakan Tüfenkci, patates ve soğan ithalatına ilişkin de şu ifadeleri  kullandı:

"İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi  takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu  ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bunu da Ekonomi Bakanlığımız  değerlendiriyor. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Biz hem denetimlerimizi  arttırdık hem de bu noktada girişimlerimizi arttırdık. İnşallah kısa zamanda yine  soğan ve patateste istikrarı sağlayacağız. Çiftçimizin mağdur olmasını  istemiyoruz ama tüketicilerimiz ve vatandaşlarımızın da hiç mağdur olmasını  istemiyoruz."