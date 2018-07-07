Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM'deki yemin töreninde ilginç görüntüler yaşandı. CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, yemin ettiği esnada heyecanına yenik düştü.

ISLANAN KÜRSÜDE YEMİNİNİ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Yemin için kürsüye gelen Köse, kürsüdeki su dolu bardağı devirdi. Tufan Köse dökülen su sonrası ıslanan kürsüde yeminini yapmak zorunda kaldı.

GÖREVLİLER YOĞUN ÇABA GÖSTERDİ

Tufan Köse yeminini ettikten sonra görevliler alanı temizlemek için yoğun çaba gösterdi. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da yeminini gerçekleştirmek için görevlileri kürsünün yanında bekledi.