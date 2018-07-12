Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in süresi 18 Temmuz’da dolacak ve bir defa daha uzatılmayacak. Ancak, terörle mücadelede herhangi bir boşluk oluşmaması için, güvenlik birimlerinin yetkilerini artıracak ve bazı ek tedbirler alınmasını içerecek şekilde yeni bir terörle mücadele paketi hazırlandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde OHAL’in kaldırılmasına yönelik hazırlıklar konusunda kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. AK Partili kurmayların bir bölümü “Henüz gerekli çalışmalar yapılmadı. Böyle bir dönemde OHAL’in kaldırılması doğru olmaz. Bir süre daha devam etsin” görüşünü dile getirdi. Toplantıdaki bazı isimler ise bu görüşe karşı çıkarak, seçim meydanlarında OHAL’in kaldırılacağının dile getirildiğini, bunun tam tersi bir tavır sergilemenin doğru olmayacağını savundu. Erdoğan da, OHAL’in kaldırılmasını ancak, terörle mücadelede boşluk oluşturmayacak şekilde alınacak tedbirlerin bir an önce uygulamaya konulmasını istedi. Bunun üzerine, söz konusu düzenlemelerin KHK ile yapılabileceği gündeme geldi ancak, bunun yasa teklifi olarak Meclis’ten geçirilmesinin daha doğru bir usul olduğu neticesine varıldı.



TEDBİRLER KANUNLAŞIYOR

AK Parti’nin hukukçu kurmayları, Erdoğan’la yapılan toplantıdan ortaya çıkan görüş doğrultusunda, süresi 18 Temmuz’da dolacak OHAL kapsamındaki bazı terörle mücadele uygulamalarını, yasa metnine dönüştürmek için yaklaşık 100 maddeden oluştuğu belirtilen yeni bir paket hazırladı. Paketle ilgili Erdoğan’a da sunum yapıldığı belirtildi. TBMM Başkanlık seçimlerinin tamamlanması ve komisyonlarının oluşması ile birlikte en geç önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirilmesi planlanan kanun teklifi ile OHAL kapsamında alınan bazı tedbirler yasalara taşınacak.



Valilere yeni yetkiler

AK Parti kurmayları “Başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütleri ile mücadele için ek tedbirler gerekli. Bunun için terörle mücadeleye ilişkin yasalarda değişikliklere gidilecek. Bir boşluk oluşmadan mücadele edilmesi için, OHAL kapsamındaki bazı uygulamalar için yasa çıkarılması gerekiyor” dedi. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre özellikle, herhangi bir olay olduğunda, buna doğal felaketler ve son tren kazasına benzer kazalar da dâhil olmak üzere, güvenlik birimlerinin olayın olduğu bölgeyle sınırlı kalmak şartıyla bazı özel tedbirler alması yetkisi olacak. Bu kapsamda, valilerin terör olayları ve diğer toplumun huzurunu bozacak gelişmelere karşı kullandığı yetkileri artırılacak. Bölgesel ‘Kriz yönetimi bölgesi veya kısmi OHAL’ anlamına gelecek tedbirlerin devreye girmesi sağlanacak. Belli bölge ve belli bir süreyi kapsayan ‘Kısmi OHAL veya güvenli bölge ilan etme’ uygulaması, ihtiyaç ortadan kalktığında ise sona erecek. Yapılacak kanuni düzenleme ile lokal olarak uygulanacak ve olaya el koyup faillerin yakalanabilmesi için gereken ev ve araç arama, gözaltı ve teknik takip gibi tedbirlerin, bürokratik bazı engellere takılmadan alınması hedefleniyor.