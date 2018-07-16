Muharrem İnce cephesinden beklenen resmî açıklama geldi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı gerçekleştiren CHP milletvekili Yaşar Tüzün “Olağanüstü kurultay talep ediyoruz, imzalar toplanmaya başlandı” dedi.
CHP’de kurultay için imza toplanmaya başladı
16.07.2018 - 11:11 | Son Güncelleme: 16.07.2018 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP’de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başladı.
Etiketler : chp,kurultay,
571846 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571846.aspx
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