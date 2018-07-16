Muharrem İnce cephesinden beklenen resmî açıklama geldi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı gerçekleştiren CHP milletvekili Yaşar Tüzün “Olağanüstü kurultay talep ediyoruz, imzalar toplanmaya başlandı” dedi.