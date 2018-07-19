Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın, yargılanmasında tanıklardan kilise cemaatinden olan Levent Alkan, dinlendi. Levent Alkan, Brunson’u yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanlarıyla yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini anlattı. Tanık Levent Alkan ifadesi sonrasında hiçbir kiliseye giremediğini belirterek “Muhbir olarak görülüyorum. Ayrıca Işık Kilisesi Pastörü de ifademi değiştirmem yönünde telkinde bulundu” dedi. Kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını da vurgulayan Alkan, “Bir vaazında ‘Türkler ile Kürtler arasında savaş var’ ifadesini kullandı. Bir gün kiliseye gittiğimde koltukların üzerinde ‘Türkler oturamaz’ yazıyordu. Bunlar Türk düşmanıdır. Ayrıca kilisede bir gizli odada toplanıyorlardı. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili harita bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti.”

Tanık Murat Çamdan ise “Kürt kilisesi kurulduğunu ve orada ibadet edebileceğimiz söylendi. Gittim ve akıl almaz işler gördüm. Adamlar leşler üzerine dua ediyorlardı. Kilisede 3 kutsal kitabın üzerinde PKK’nın amblemlerini gördüm” dedi. Bu sırada araya giren Mahkeme Başkanı’nın “Leş kelimesinden kastınız PKK mıydı?” sorusuna Murat C. “Bunu bizzat duyduk. ‘Onlar vatan için ölen şehitler. Dağdaki gerillalar’ deniliyordu” karşılığını verdi.

Söz verilen Rahip Brunson ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme rahip Brunson’un tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Duruşmayı da 12 Ekim’e erteledi.