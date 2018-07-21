Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşının iadesine ilişkin Amerikalı yetkililerle görüştüklerini, Dışişleri Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Türk heyetinin geçen ay Amerika’ya gittiğini, yine geçen hafta da Ankara’ya Amerika’dan heyet geldiğini aktaran Gül, şöyle devam etti: Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya geldiler. Hem iadeler hem tutuklu vatandaşların durumuyla ilgili, yargı süreçleriyle ilgili karşılıklı görüşüaldü. Temel gündemimiz FETÖ’nün iadesiydi. 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ’cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ’nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde FBI da okullarla ilgili yaptığı çalışmalar, soruşturmalar var. Bu Amerika’da devam ediyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Muhataplarımızla sürekli bilgi akışı içerisindeyiz. Bizler de her türlü bilgi hususunda iş birliğini sürdürüyoruz.

Adalet Bakanı, özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra fiili darbe yargılamalarının neredeyse üçte ikisinin tamamlandığını ifade ederek, bu yılsonu itibarıyla bu davaların nihayete ereceğine dikkati çekti. Gül “2 binin üzerinde mahkûmiyet söz konusu” dedi.

Bakan Gül, FETÖ firarisi Akın İpek’in İngiltere’de pasaportuna el konulmasına ilişkin de “Bu konu medyada yansıtılandan farklı gelişmeler de var. Ama her hâlükârda süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. Terör örgütlerinde ayırım yapmayacaksınız, iyi terörist kötü terörist ayırımı yapmayacaksınız. Kaldı ki biz bağımsız Türk yargısına iade edilsin diyoruz” diye konuştu. Gül, FETÖ’nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hâkim savcının ihraç edildiğini, yargının kendi mecrasına oturduğunu kaydetti.