Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı Vakıflar Meclisi, geçtiğimiz aylardaki toplantısında azınlık vakıflarını sevindirecek bir karara imza attı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan sinagog, kilise, manastır gibi taşınmazların ilgili vakfına bedelsiz olarak tahsis edilebilmesinin önü açıldı. Vakıflar Meclisinin aldığı karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim’deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfına 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Ayrıca benzer süreçte Hatay’daki Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfına da Mar Yuhanna Kilisesi’nin bedelsiz tahsisi yapıldı. Türkiye’nin Avrupa’daki algısı açısından da önemli bir adım olan bu karar Türkiye’deki azınlık grupları sevindirirken; akıllara benzer uygulamaların Bulgaristan ve Yunanistan’daki soydaşlarımız için de ne zaman uygulanacağını akıllara getirdi. Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu demokratik bir ülke olarak Türkiye’nin üzerine düzen görevi yerine getirdiğini söyledi. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:



ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM

Burada mesele şu: Bugün Yunanistan ve Bulgaristan’daki azınlıkların hakları ne derece değer görüyor buna bakmak gerek. Türkiye’nin kendi azınlıklarına göstermiş olduğu iyi niyetli yaklaşım ve demokratik yönetimin bir gereği olarak yapılan uygulamalar gibi bizim soydaşlarımız, akrabalarımız da aynı şeyi yaşadıkları ülke yönetimlerinden bekliyorlar. Türkiye’nin burada yapmış olduğu bütün bu azınlıklara ilişkin kat edilen ilerlemeler, mesafeler bir taraftan içimizdeki azınlığı mutlu ederken; öbür tarafta bize bel bağlamış Batı Trakya’da, Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız ‘Türkiye bunları yapıyor ama niye yaşadığımız Yunanistan Bulgaristan bunları yapmıyor’ diye sorgulama içine giriyorlar. Türkiye olarak burada onlara cevap bulmakta zorlanıyoruz. Diyoruz ki, bunlar bizim vatandaşımız, biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapalım. Bizim burada yapacağımız şey, empati yaparak bu işi çözmemizdir.