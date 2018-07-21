Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülere göre, villanın salonunda haç kolye, çelik kasalarda çok sayıda döviz, içkiler, yağlı boya tablolar bulunurken, banyoda ise Kur’ân-ı kerim’in Türkçe mealinin olması dikkat çekiyor. Villanın her yerinde bulunan güvenlik kameralarının izlendiği ekran da kameralara yansıyor.

Gruba yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2.566 dijital materyal, 1.5 milyon lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi. Dijital materyallerde yapılan incelemelerde çok sayıda gizli çekilmiş cinsel içerikli videonun bulunduğu ifade edildi.



TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALACAK

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi’ne konulan Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Adnan Oktar’ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.