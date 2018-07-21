Habertürk'te yer alan habere göre; Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi.
Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddialara göre şöyle sıralandı:
İŞTE ŞİFRELİ KONUŞMALAR
Ailem çağırıyor: Adnan Oktar çağırıyor
Teyzem çağırdı: Çok acil Adnan Oktar çağırdı
Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?
10 kilo et geldi: 10 bin TL örgüte para geldi.
100 kilo toprak geldi: 100 bın TL çek geldi.
Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen örgüt elemanının haber vermesi
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