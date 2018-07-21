Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'te yer alan habere göre; Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi.

Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddialara göre şöyle sıralandı:

İŞTE ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Ailem çağırıyor: Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı: Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi: 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi: 100 bın TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen örgüt elemanının haber vermesi

Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım