Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"'Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgilenilmesi gerektiğine vurgu yaparak isim vermeden kurultay için çalışan İnce ve kurmaylarına çok sert ifadeler kullandı.

''BİRİLERİ KOLTUK DERDİNDE''

CHP lideri, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım. " açıklamalarıyla kendisine karşı hareket edenleri yerden yere vurdu.