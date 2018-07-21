Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen habere göre; Akın İpek gözaltına alındı. Londra'da gözaltına alınan Akın İpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne iş yapar ve suçu nedir gibi detaylar sorgulanıyor. Geçen günlerde Londra'da pasaportuna el konularak ev hapsi cezası verilen FETÖ firarisi Akın İpek'in bu sabah gözaltına alındığı haberi son dakika olarak duyuruldu. Peki Akın İpek kimdir, Akın İpek nerelidir, Akın İpek kaç yaşındadır, Akın İpek ne iş yapar, Akın İpek neden gözaltına alındı? İşte detaylar

Akın İpek neden gözaltına alındı?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce yurtdışına kaçan FETÖ lideri Gülen'e zamanında methiyeler dizen FETÖ'nün finansörü İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, geçen günlerde Londra'da pasaportuna el konularak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Akın İpek'in bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı. TRT Haber'in geçtiği habere göre; İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını duyurdu. İngiltere’de bulunan, FETÖ çatı davasının firari sanığı ve İpek-Koza Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, eski medya patronu Akın İpek’in İngiltere’de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere’nin başkenti Londra’da ev hapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında, “Biz, ‘bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin’ diyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...