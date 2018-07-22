Üsküdar'da bulunan Kuleli Askeri Lisesinde görev yapan askerler, akşam saatlerinde yedikleri yemeğin ardından gıda zehirlenmesi geçirdi. Çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan 20'nin üzerindeki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 