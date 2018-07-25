Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
25.07.2018 - 13:34 | Son Güncelleme: 25.07.2018 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Irak sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı 4 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Etiketler : hakkari,terörist,yüksekova,
573254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573254.aspx
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