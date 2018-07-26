Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Papaz Brunson'ın serbest  bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine  ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD yönetiminin açıklamalarının bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye  yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkati  çeken Kalın, şunları kaydetti:

"FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik  Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu  bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını  bilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik  ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek  yapıcı bir zemine dönmelidir."

 

 