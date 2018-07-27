Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hukukta vazife değişimi... Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 3 bin 19’u adli ve 301’i idari olmak üzere toplamda 3 bin 320 hâkim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini yayınladı. Kararname ile 113 il ve ilçenin başsavcısı değişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına son olarak Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak vazife yapan Ömer Faruk Aydıner getirildi. Başta HDP ve CHP’li milletvekilleri olmak üzere bugüne kadar birçok mühim soruşturmayı yürüten Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayin edildi.



FETÖ’DE SAVCILAR AYNI

HSK’nın kararnamesi ile 50 başsavcıvekilliği ataması yapıldı. Bunlardan 39’u ise savcılıktan başsavcıvekilliğine terfi etti. FETÖ soruşturmalarının ana merkezi olan Ankara ve İstanbul Başsavcıları değişmedi. Konya Başsavcısı Bestami Tezcan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı oldu. Antalya Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Başsavcısı, Çorum Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Başsavcısı, Kütahya Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Başsavcısı ve Erzurum Başsavcısı Halil İnal Antalya Başsavcısı olarak görevlendirildi. Başta FETÖ’nün usulsüz dinlemeleri olmak üzere örgütle ilgili birçok soruşturma yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na düz savcı olarak atandı. Çalık’ın yerine ise Ankara Başsavcılığı’nda görevli Abdurrahman Yalçın atandı. Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başbakanlığı döneminde evine ve çalışma ofisine konulan böcek davasının duruşma savcısı olmak üzere birçok FETÖ soruşturmalarında da görev almıştı.



SALİHOĞLU’NUN YERİNE SARUHAN

Önceki gün sürpriz bir kararla emekliliğini isteyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun yerine de İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Metin Saruhan atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na son olarak Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Ömer Faruk Aydıner getirildi.

YENİ BAM’LAR KURULDU

Türkiye geneli Bölge Adliye Mahkemelerine (BAM) de toplamda 405 kişi tayin edildi. Sakarya ve Konya’da iki yeni Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete geçirildi. Bu mahkemelere 151 hâkim savcı görevlendirildi. Yargıtay’a 173 tetkik hâkimi takviyesi yapıldı. Böylece Yargıtay’daki tetkik hâkimlerinin sayısı binin üzerine çıktı. Ayrıca kararname ile Ankara’da görev yapan hâkim ve savcı görevlendirmelerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Başta HDP ve CHP’li milletvekilleri olmak üzere bugüne kadar birçok önemli soruşturmayı yürüten Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne boşalan kadrolarla birlikte 5 yeni isim vazifelendirildi.