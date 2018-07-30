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Gazi Üniversitesi eski çalışanları hakkında gözaltı kararı
30.07.2018 - 07:30 | Son Güncelleme: 30.07.2018 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara C.Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Fetö/Pdy terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen bir çoğu daha evvel yayınlanan KHK'lar kapsamında ihraç edilmiş bulunan Gazi üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmekte olduğu öğrenildi.
Etiketler : fetö,gazi üniversitesi,
573939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573939.aspx
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