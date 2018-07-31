Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada “31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askerî personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askerî personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İlerleyen saatlerde ise Hakkâri'den bir acı haber daha geldi. Ağır yaralı hâlde hastaneye kaldırılan 11 aylık bebeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.