Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından İstanbul'a gelerek sürpriz bir ziyarette bulundu. Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye giden Erdoğan, burada tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Başkan Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.