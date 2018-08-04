Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programının ardından İstanbul'a gelerek sürpriz bir ziyarette bulundu. Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye giden Erdoğan, burada tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Başkan Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
04.08.2018 - 18:26 | Son Güncelleme: 04.08.2018 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastayı ziyaret etti.
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,bağcılar,
574772 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574772.aspx
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