Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde yapılanma için planlanan çalışmalar bir bir hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanan 100 günlük programın öncelikleri arasında yeni sistemin inşasının tamamlanması yer aldı. İnşa sürecinde yeni kurulan başkanlıklar, ofisler ve politika kurullarına gerekli atamalar yapılacak. Atamalar sonrasında bu yapıların çalışmaları başlayacak.

Yeni sistemin inşa çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığına bağlanan kurum ve kuruluşlarda da atamalar gerçekleşecek. Bu atamalarla birlikte göreve gelen taze kadrolar zaman geçirmeden çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların yanı sıra Bakanlıklarda da değişim ve yenilenme süreçleri en kısa zamanda tamamlanacak. Bakanlıklarda ve onlara bağlı kurumlardaki kadro ihdas ve dağılım süreçleri önümüzdeki günlerde bitirilmiş olacak. Daire başkanları üst kadrolar ile il müdür aramaları bu kapsamda yapılacak. Bu adımların atılması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi tam kapasite ile çalışmaya başlayacak.



KARARNAMEYLE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş sürecinin başında yürürlükten kaldırılan kanunların yerine yeni düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlemesi işlemi de sürdürülecek. Önümüzdeki süreçte bu işlemler teker teker tamamlanmış olacak.