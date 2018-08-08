Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Türk İçişleri ve Adalet Bakanı’na yaptırım uygulaması kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme daha yaşandı. ABD ile belli konularda ön mutabakat sağlanmasının ardından Türkiye’den ABD’ye meselelerin görülmesi için bir heyet gönderildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyette; Hazine ve Maliye, Adalet, ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim alıyor. Yola çıkan heyetin, bu sabah Washington’da ilk toplantıyı yapacağı öğrenildi.

Görüşmelerde; Türkiye’nin güvenliğini zayıflatan faaliyetleri yürütmekle suçlanan Rahip Brunson davası ile FETÖ elebaşının iadesi konularının ele alınacağı öğrenildi. S-400 ve F-35 konusunun da masaya yatırılacağı görüşmelerde, İran’a yaptırım kararının da Türkiye’nin gündeminde olacağı belirtildi.

Bütün bu gelişmeler olurken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki bakanın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve mevcut sorunların çözümünü ele aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iki bakan arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinin ve birebir görüşmelerin iyiye işaret olduğunu belirterek, “Biz bu yüzden diyaloğun önemine güveniyoruz” dedi.



AKAR, ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bir temas da iki ülkenin savunma bakanları arasında yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün akşam ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü. Akar ile Mattis telefon görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.



“DOLAR İDDİASI TEMELSİZ”

ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu bir diğer adım ise ABD cenahından geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD’nin dostluğu ve müttefikliğinin sürdüğünü vurguladı.

Mesajın devamında şu ifadeler yer aldı: “Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.”