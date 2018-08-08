Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bilgisi verildi. Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyetinin ilk toplantısını bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.

SAAT 18.00'DA GÖRÜŞÜLECEK

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bilgisi verildi. ABD'li sözcü, "Türk heyeti ile bugün görüşeceğiz" açıklamasında bulundu. Türk heyeti ile ABD tarafının Türkiye saatiyle 18.00'de görüşeceği bilgisisi verildi.

SEDAT ÖNAL BAŞKANLIK EDİYOR

Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

ADALET, HAZİNE VE MALİYE İLE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÜÇER YETKİLİ YER ALIYOR

Devam eden temaslar kapsamında Ankara, dün iki ülke arasındaki krizi çözümlemek üzere ABD'ye bir heyet gönderileceğini açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer yetkili yer alıyor. Dışişleri kaynakları, heyetin ilk görüşmesini ABD'de çalışma saatinin başlamasının ardından bugün gerçekleştireceğini belirtti. Ancak kaynaklar heyetin ABD tarafı ile yapacağı toplantıların devamının olup olmayacağı, heyetin Türkiye'ye ne zaman döneceği ya da ABD tarafından kimlerin bu görüşmeye katılacağına dair herhangi bir yorum yapmadı.

İLK TEMAS ÇAVUŞOĞLU VE POMPEO ARASINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ve PKK bağlantıları olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda ev hapsine alınan Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen ABD Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı. İçişleri ve Adalet bakanlarının mal varlıklarını dondurma kararı alan ABD'ye Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vereceği açıklanmıştı.

Krizin çözümüne ilişkin ilk temas geçen hafta Cuma günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Singapur'da gerçekleşmiş, tarafların sorunları çözme konusunda çalışmak konusunda mutabık kaldığı açıklanmıştı.

"ABD, TÜRKİYE'NİN SAĞLAM MÜTTEFİKİ OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"

İki ülke arasında yaşanan gerginliğin giderilmesine dönük diplomatik görüşmelerde, süreci daha ileri taşıma kararı alınmıştı.

ABD Büyükelçiliği'nden de, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir" açıklaması yapılmıştı.