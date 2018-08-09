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Ankara'da FETÖ operasyonu
09.08.2018 - 09:25 | Son Güncelleme: 09.08.2018 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 12 öğretmen hakkında 09/08/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam etmektedir.
Etiketler : Ankara,FETÖ,
575412 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575412.aspx
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