Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli imkânlarla yapılacak 4 adet HAVA SOJ sistemi, 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girecek. TUSAŞ iş birliği ile yapılacak olan HAVA SOJ sistemiyle düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması ve köreltilmesi hedefleniyor. Böylece Türk savaş uçakları, güvenli bir şekilde operasyon icra edebilecek. Basında KORAL ismiyle bilinen KARA SOJ sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi, bir hava aracı üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyetini bir araya getirecek. Bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmuyor.