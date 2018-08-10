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Son Dakika... Harkuk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
10.08.2018 - 12:10 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.
Etiketler : son dakika,haber,tsk,terör,
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