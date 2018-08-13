Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10.Büyükelçiler Konferansında konuştu. Programa Çavuşoğlu, Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık personeli ve çok sayıda diplomat katıldı.

Çavuşoğu'nun konuşmalarından satırbaşları;

- Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir.

- Büyükelçilerimizin milli ve menfaat ve politikalarımızı yurtdışında temsil etmeleri ülkemizi güçlendiriyor.

- Dış yatırımları artırmak için çalışıyoruz. Türk milletinin hizmetindeyiz.

- ABD ile son dönemde arzu etmediğimiz ilişkilere geldik. ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır sergiledi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar,i biliyorlar ki 15 Temmuz sürecinin arkasında FETÖ var. Bizden dosyalar istediler, hepsini ilettik. Bu örgütün lideri hayatını çok rahat şekilde Pensilvanya'da sürdürüyor. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavrı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sürüdüror. Genel dostluk ilişkilerimize, NATO ilişkilerine sadık kalmalarını bekliyoruz. İç siyasetle ilgili kafa karışıklığını sürdürüyor.

- Biz bunları ABD'ye söyledik. Tehditle, baskıyla Türkiye'den bir şey alamazsınız. Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil.

- ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz.

- Yine ABD, PKK/YPG konusunda da beklediğimiz adımları henüz sahada atmadı. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavır sadece ABD düşmanlığını ve karşıtlığını, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artırıyor.

- AB ülkeleri kendi içlerinde standartlarından geri adım atsalar dahi, biz standartlarımızda en yukarıya adım atacağız. AB ile vize serbestiyeti ile ilgili onların adım atmalarını bekliyoruz. AB ülkeleri kadar biz de Avrupa'da ev sahibiyiz. Bugün sorunlu bir aile olsa da, Avrupa bizim de ailemiz.

- Çevremizde yangın var. Ortadoğu bugün üzüntü verici bir durumdadır. Özellikle Suriye ve Irak... Türkiye, 8. yılına giren savaşta 3.5 milyon Suriye halkına ev sahipliği yapıyor. Biz desteğimizi onlardan asla esirgemedik.

- DAEŞ ile mücadelede Iraklı kardeşlerimizle dayanışma sağladık, şimdi sıra PKK'da. Nerede yuvalanırsa yuvarlansın terör konusunda her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Irak'ın yeniden imarı bölgede istikrar için çok önemli bir kazanım sağlayacakltır. Nükleer anlaşmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. ABD'nin ayrılmasına rağmen, Avrupa ülkelerinin devam etmeleri olumludur.

- Ortadoğu denince akla kanayan yara Filistin gelir. 1967 sınırlarında başkentleri Doğu Kudüs olan başkentlerine kavuşmalılar.