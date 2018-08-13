Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beştepe'de büyükelçilere hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını sert sözlerle eleştirdi.

"İSTEDİĞİN KADAR BAŞKAN OL"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından attığı tweetle Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı aldıklarını belirten Trump'a "İstediğin kadar başkan ol" sözleriyle yüklenen Erdoğan, "Ben yaptım oldu diyemezsin. Akşam yatıp sabah kalkıp demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin. Bir yandan stratejik ortak olacaksın, diğer yandan ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenebilir mi?" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BUNLARA EYVALLAH DEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamalarının devamında Türkiye'nin bunlara eyvallah demesinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Yaşadıklarımızın krizlerle ilgisi yoktur. Bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız. Şu anda bizim bu olaylar karşısında temkinli şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Biz kur şöyle oldu, böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok" dedi.